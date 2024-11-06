سفارة إيران في لبنان: الشهيد نصر الله حول المقاومة إلى درع يحمي لبنان في وجه أطماع الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت عاصمة لبنان رسالة باللغة العربية على حسابها الرسمي على منصة X الاجتماعية اليوم الأربعاء وقالت مر اربعين يوما على استشهاد جوهرة لبنان المضيئة سيد المقاومة السيد حسن نصر الله.

وجاء في مواصلة هذه الرسالة: إن هذا القائد العظيم أصبح رمزاً للفخر والصمود بزرع فكرة خالدة وملهمة لأجيال المقاومة الأبية، وبفضل حكمته وشجاعته ورؤيته، تحولت المقاومة إلى درع يحمي لبنان من هجمات وأطماع الكيان الإسرائيلي.

كما ذكرت السفارة الإيرانية في لبنان: لقد وقف إلى جانب شعبه في أحلك الظروف وكان مساعدًا ومؤيدًا للمثل العادلة للأمة العربية والإسلامية. ولا شك أن دماء المؤمنين ستكون بمثابة النصر المبين.

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