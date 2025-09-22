لجنة الأمن القومي: إذا أُعيد فرض عقوبات مجلس الأمن، فلن نسمح بتفتيش سفننا

أفادت وكالة مهر للأنباء صرّح العميد ولايات مدار، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني بعد إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن، سيُعلن الغرب وجوب تفتيش السفن الإيرانية، وهو أمر لن نسمح به قطعًا، ولن تتخذ معظم الدول مثل هذا الإجراء، ولن نشهد إجماعًا ضد إيران لتفتيش سفننا في ظلّ الأجواء الدولية الراهنة. عالم اليوم ليس كما كان قبل 10 أو 20 عامًا، عندما كانوا يتوصلون بسهولة إلى إجماع ضد إيران.

وأضاف: بعد الانتهاء من آلية الزناد، ستحاول الدول الغربية خلق إجماع عالمي ضدنا باعتبارنا محور الشر. لكن هذا المسعى سيفشل بلا شك، لأن العالم اليوم أدرك أي الأنظمة هي محور الشر. اليوم، لا يستطيع الغرب خلق إجماع ضدنا كما فعل سابقًا ضد أفغانستان أو العراق وهاجم هذه الدول.

لم يعد تطبيق آلية "سناب باك" قادرًا على تحقيق الإجماع العالمي اللازم لمهاجمة إيران. والاعتقاد بأن إسرائيل تمتلك القدرة على مهاجمتنا، لكنها لا تفعل ذلك لعدم وجود تفويض عالمي امر غير صحيح. لن يتردد الصهاينة في القيام بذلك في أي لحظة يعتقدون أنهم سينجحون في مهاجمة إيران وتحقيق أهدافهم، ولن ينتظروا تفويض مجلس الأمن.

