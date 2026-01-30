وزيرا خارجية ايران وأذربيجان يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ونظيره الأذربيجاني "جيحون بيراموف"، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية خلال مكالمة هاتفية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، على العزم المشترك للبلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في القضايا متعددة الأطراف، بما في ذلك منطقة القوقاز.

وشدد عراقجي، على المسؤولية المشتركة لجميع دول المنطقة لمواجهة التهديدات التي تواجه السلام والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن منع أي إساءة استخدام لأراضيها من قبل أطراف ثالثة لتهديد السلام والاستقرار الإقليميين. مشيرا إلى التطورات في المنطقة والتهديدات الناجمة عن التدخل المدمر للولايات المتحدة وسعي الكيان الصهيوني للهيمنة،

