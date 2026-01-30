إلقاء القبض على 115 من عناصر أعمال الشغب المسلح في محافظة غيلان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت قيادة الشرطة في مدينة "أستانه أشرفيه"، في محافظة غيلان، قد أعلنت الأحد الماضي، إلقاء القبض على 99 من قادة وعناصر الشغب في هذه المدينة.

واستغلت هذه العناصر الاحتجاجات السلمية الأخيرة عبر ممارسة أعمال الشغب المسلح في البلاد، وتؤكد إيران ارتباط هذه العناصر بجهات خارجية على رأسها "الموساد" والولايات المتحدة.

في هذا السياق، تواصل الأجهزة الأمنية الإيرانية حملتها ضد هذه المجموعات الإرهابية، والتي عُثر مع عناصرها على أجهزة إلكترونية وأسلحة لتنفيذ مخططات تهدد أمن البلاد.

/انتهى/