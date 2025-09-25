عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وسائل إعلام يمنية أفادت بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 11 غارات على العاصمة صنعاء، موضحة أن عدداً منها استهدف أسواقاً شعبية في الناحية الجنوبية للمدينة، وسط مخاوف من سقوط ضحايا بين المدنيين.

في المقابل، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة 14 و 13، أن الغارات استهدفت "مقر قيادة لأنصار الله، ومستودعات أسلحة، ومراكز حضور مسؤولين يمنيين رفيعي المستوى" بالقرب من ميدان السبعين وباب اليمن، وهي رواية لم تؤكدها المصادر اليمنية حتى الآن.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي إن "قواتنا شنت هجمات في صنعاء على معسكرات حوثية، بينها معسكر تابع لهيئة الأركان، وأسفرت العمليات عن مقتل عشرات العناصر وتدمير مخازن للصواريخ والمسيرات". على حد زعمه.