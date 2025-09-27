الاتحاد الآسيوي لكرة القدم یرفض طلب فريق موهون باغان الهندي بمواجهة سباهان في دولة ثالثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عارض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب موهون باغان الهندي بمواجهة سباهان في دولة ثالثة ضمن دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يواجه موهون باغان سباهان في الأسبوع الثاني من دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء في أصفهان، لكن الفريق طلب في خطاب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة المباراة في دولة ثالثة.

ويُعزى عذر موهون باغان لمثل هذا الطلب إلى نصيحة حكومات بريطانيا وإسبانيا وأستراليا للاعبي الفريق والجهاز الفني من جنسيات هذه الدول الثلاث بعدم السفر إلى إيران. بالطبع، عارض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب موهون باغان، وأعلن أن فريقي الوحدة الإماراتي والمحرق البحريني سيسافران أيضًا إلى إيران للقاء ممثلين إيرانيين. في الوقت نفسه، يضم كل من سباهان وتراكتور واستقلال لاعبين أجانب متواجدين في إيران دون أي مشاكل.

لم يسافر موهون باغان إلى تبريز الموسم الماضي لمباراة ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا، مُشيرًا إلى مخاطر السفر إلى إيران، مما أدى إلى استبعاد النادي الهندي من البطولة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى غرامة مالية.

