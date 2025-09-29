الرئيس الايراني: الكراهية ضد إسرائيل لن تزول أبدًا..الحرب الأخيرة زادت من الوحدة والتماسك الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية: اليوم، وفي جميع المحافل الدولية، يُبدي رياضيونا وعلماؤنا وطلابنا احترامًا خاصًا لعلم بلادنا ونشيدها الوطني في المسابقات الدولية. اليوم، تبلورت وحدة وطنية ممتازة داخل البلاد، وازداد التماسك الداخلي.

وأشار بزشكيان الى العدوان الصهيوني على بلادنا وأضاف: "أخيرًا، دفعت العملية التي جرت خلال حرب الاثني عشر يومًا المفروضة حتى أولئك الذين كانت لهم مواقف وشكاوى بشأن البلاد إلى الدفاع بحزم عن وحدة إيران وحقوقها وحريتها بصوت واحد"، مؤكدا: "خرق الكيان الصهيوني للقوانين غير مقبولة في أي إطار دولي".

وأوضح استهدف الكيان الصهيوني مراكزنا وعلماءنا وشعبنا.. خلال خطابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرضتُ صورًا لعائلات شهداء هذا العدوان. لم يحدث هذا في طهران فحسب، بل حدث أيضًا في غزة ولبنان وسوريا، والكيان الصهيوني لا يلتزم بأي إطار من القانون الدولي".

لم تسعَ إيران قط إلى امتلاك أسلحة نووية، وعلى الغربيين ألا يُوهموا العالم

قال الرئيس الايراني: منذ توليتُ الرئاسة، وحتى قبل ذلك، صرّح قائد الثورة الاسلامية رسميًا بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، وأن الأسلحة النووية لا مكان لها في عقيدة الجمهورية الإسلامية. لقد أعلنّا هذا الأساس خلال عملية المحادثات والحوار مع مختلف الأطراف وفي الأمم المتحدة. والآن نعلن أننا مستعدون لتقييم جميع المراكز التي يعتقدون أنها أُنشئت لإنتاج أسلحة نووية".

وأضاف: لا مشكلة لدينا، لكن ما يفعله الغربيون والوهم الذي ينشرونه في العالم غير واقعي. راقبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع منشآتنا، سواءً تحت الأرض أو فوقها. لقد قبلنا خطة العمل الشاملة المشتركة سابقًا وفقًا للمحادثات التي أجريناها مع الأوروبيين والولايات المتحدة، وراقبت الوكالة منشآتنا بشكل كامل وفقًا للأطر التي تم قبولها، لكن الولايات المتحدة مزقت ذلك الاتفاق، وكان اتفاقًا نلتزم به، وكانت المراقبة تحت إشراف الوكالة. بعد ذلك الإجراء الأمريكي، أُجبرت الشركات الأوروبية التي وافقت على التعاون مع إيران على مغادرة إيران، ولم يُنفذ أيٌّ من الالتزامات التي قطعها الجانب الغربي".

كنا تحت إشراف الوكالة وعضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، فلماذا استهدف الكيان الإسرائيلي منشآتنا؟

قال بزشكيان: كنا وما زلنا تحت إشراف الوكالة وعضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، فلماذا استهدف الكيان الإسرائيلي مراكزنا؟ حتى لو كنا قد ارتكبنا خطأً ما، ما كان يحق للكيان الصهيوني الذي لا يقبل معاهدة حظر الانتشار النووي، وفي المقابل يمتلك ترسانة نووية، ان يشن حربا ضدنا".

وشدد: "بأي حق قصف الكيان مراكزنا النووية، منتهكًا القانون الدولي، وفي النهاية لم يُدنه أحد؟! نحن مستعدون لأي تعاون في إطار القانون الدولي. حتى الآن، لم يُنشر أي تقرير منّا يفيد بأننا نتجه نحو بناء أسلحة نووية. زارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراكزنا، وأظهرت التقارير التي قدمتها عكس ما تدعيه. كنا نجري محادثات مع الولايات المتحدة عندما شنّت هجومها، وأعلنّا استعدادنا للتعاون، وأننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية، وأننا مستعدون لإجراء جميع اختبارات التحقق. كانت الوكالة مسؤولة عن التقييم، وحتى اليوم، لم يُنشر أي تقرير منّا يشير إلى أننا نتجه نحو بناء أسلحة نووية. أجروا تقييمات عديدة، وفي جميع تلك التقييمات، كان واضحًا أن إيران كانت تتصرف ضمن الإطار المحدد، ولكن للأسف، بينما كنا نجري محادثات وكنا مستعدين لتقديم توضيحات، شنّوا الهجوم.

الكيان الصهيوني معتدٍ ويتصرف بشكل يخالف إطار القانون الدولي

قال الرئيس الايراني: "هاجم النظام الإسرائيلي غزة ولبنان وسوريا وإيران وقطر، وهذا يعني أنه خلق اضطرابات في المنطقة، ثم يعلنون أن إيران، التي تتصرف ضمن إطار القانون، تريد زعزعة استقرار المنطقة..تُظهر هذه القضية أن النظام الصهيوني مُعتدٍ ويتصرف بما يخالف إطار القانون الدولي. هذا السبب وحده كافٍ لإثبات أن النظام الإسرائيلي يُثير الاضطرابات ويُزعزع استقرار المنطقة.

وأكد بزشكيان: "نريد أن نعيش بسلام وهدوء مع جميع جيراننا، ولا نسعى وراء المكاسب النووية، فهذا الإجراء نابع من إيماننا وأوامر قائد الثورة الاسلامية، وهذا ما نؤمن به. لا يمكن لأحد أن يرغب أو يتصرف خلاف ذلك في بلدنا، ونحن على استعداد لتلقي تقييم من الجهات المعنية، وقد أعلنا هذا الاستعداد.

توصلنا إلى تفاهم مع أوروبا، لكن الولايات المتحدة أرادت تفعيل آلية "سناب باك"

وأشار رئيس الجمهورية الى تفيعيل آلية سناب بك وقال: "إن التوجه الذي ظهر في إيران قائم على نكث الطرف الآخر بوعوده وعدم التزامه بها، مما خلق نوعًا من انعدام الثقة يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أمريكا لا تريد حل المشكلات.أمريكا تريد إثارة الاضطرابات في المنطقة بسبب دعمها للكيان الصهيوني. لم نهرب قط من الحوار؛ كنا على طاولة المفاوضات، والآن أجرينا مناقشات عديدة بشأن آلية "سناب باك" التي قام الأوروبيون بتطبيقها. ناقشنا جميع الشروط الممكنة مع الجانب الأوروبي، بل وتوصلنا إلى تفاهمات مع الأوروبيين، لكن الولايات المتحدة لم تقبل بها وأرادت تفعيل آلية "سناب باك"..هل سيحل تفعيل آلية "سناب باك" المشكلة؟ برأيي، سيزيد الوضع سوءًا.

وتابع: "تحدثنا مع الجانب الغربي وقلنا إننا مستعدون لتقييم الوضع، ومستعدون لحل مشكلة التخصيب من خلال الحوار. نؤمن بأننا لا نريد صنع قنبلة نووية، ولكن بدلًا من حل المشكلة، يُعقّدها الأوروبيون والأمريكيون. لا داعي لـ"سناب باك" عندما نقول إننا مستعدون للحديث عن هذا. لقد هاجموا ودمروا، وتصرفوا ضد هذا الإطار، وقتلوا شعبنا، ثم أظهروا للعالم أننا نريد صنع أسلحة نووية. عندما لا نسعى لهذا، فما الذي يجب أن نخشاه؟ نحن مستعدون لأي تعاون في هذا الصدد، ولكن إذا أرادوا تفعيل "سناب باك" ثم زيادة الضغط، فسيكون طريق الحوار مغلقًا، وهو أمر طبيعي وهم يدركون ذلك.

إيران ضحية للإرهاب .. سنستخدم الطاقة النووية في الطب والزراعة والصناعة

وقال الرئيس الايراني: منذ بداية الثورة الاسلامية، أشعلت أمريكا صراعًا عرقيًا للتدخل في الشؤون الإيرانية، ثم نفذت انقلابًا فشل أيضًا، ثم اندلعت الحرب الإيرانية العراقية، ثم حدثت صراعات فصائلية وجماعية. في بلادنا، نُفِّذت أكثر من عشرين ألف عملية اغتيال في الشوارع طالت شخصيات وأفرادًا من أبناء البلاد على يد انفصاليين أو معارضين لمسار العملية السياسية.

وتابع: "نحن بحاجة إلى الطاقة النووية في الطب والزراعة والصناعة وفي مختلف القضايا التي نتعامل معها حاليًا. نعمل في الصناعة النووية بقدر حاجتنا إليها لحل القضايا والمشاكل، لكن أمريكا تحاول فرض عقوبات علينا.

يجب ألا نحتقر الناس، بل يجب إزالة سبب الظلم في المنطقة

صرح بزشكيان: أنا طبيب، مادام لم يتم حل السبب الجذري للمشكلة، لن يكون هناك علاج، والعلاج العرضي لن يقضي على الأمراض الموجودة. هذه العملية القائمة، والقسوة والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعوب غزة ولبنان وفلسطين، سببها رفضنا لمعاملة شعوبنا في بلدنا أو في المنطقة على أساس العدل. أتصور أن أي خطة أو حل نحاول تطبيقه سيفشل علميًا، لأن جوهر المشكلة هو احتقارنا للشعوب. نطرد البعض من أرضهم، ولا نسمح للبعض بالنمو، ومعظم هذه المشاكل في المنطقة ناجمة عن الظلم والقسوة والسلوكيات التي ارتُكبت وتُرتكب.

الكراهية ضد إسرائيل لن تزول أبدًا

قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "من لا يلجأ إلى الظلم ولا يلجأ إلى القوة ويتصرف وفقًا للقوانين الإنسانية، يستطيع أن يعيش. من يخالف هذه القوانين ويتصرف بطريقة تُجبر الناس على الرد عليه، سيواجه مشاكل حتمًا. هذا يعود إلى سلوك إسرائيل وطريقة تعاملها مع شعوب المنطقة. هذا أمر لا يمكن حله، على سبيل المثال، بالموافقة أو الرفض. لا أعتقد أن المواجهة الدائرة في المنطقة والكراهية التي نشأَت الآن في أذهان شعوب المنطقة ستُنسى بسهولة.

لقد ازداد التماسك والقوة الداخلية في إيران الآن بشكل كبير

قال الرئيس الايراني: "لم نُعلق قلوبنا بأحد، لقد ازداد تماسكنا وقوتنا الداخلية الآن بشكل كبير مقارنةً بما قبل حرب الـ 12 يومًا. لقد أدرك الناس أن اليوتوبيا التي بناها الغربيون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والإنسانية في أراضٍ يقتلون فيها الأطفال والنساء بسهولة هي كذبة. لقد أدرك شعبنا أن كلام الغربيين عن الحضارة وحقوق الإنسان والإنسانية ليس صحيحًا، بل هو أكاذيب.

إسرائيل تهاجم وتشعل الحروب أينما تشاء

وختم الرئيس بزشكيان حديثه: "إذا تصرف الجميع في إطار الإنسانية، ونبذوا العنصرية، يمكن للجميع العيش براحة، لكن الحقيقة هي أن من هم في السلطة حاليًا يرتكبون إبادة جماعية. من يرتكب إبادة جماعية ولا يلتزم بأي إطار من القانون الدولي سيدمر نفسه، ولا شأن لنا به. لن نهاجم دولة؛ ولن نحارب دولة، ولم نكن ولن نكون البادئين بأي حرب، لكن إسرائيل تهاجم وتشعل الحروب أينما تشاء.

