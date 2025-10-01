صنعاء تفرض عقوبات على كيانات وأفراد انتهكوا حظر تصدير النفط الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شملت العقوبات الكبرى شركات الطاقة الأمريكية، بما في ذلك إكسون موبيل، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، وفيلبس 66، وفاليرو إنرجي، وماراثون بتروليوم، بالإضافة إلى شركات الشحن والنقل المرتبطة بعمليات التصدير.

وأوضح المركز أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار حظر تصدير النفط الخام الأمريكي (PD-05-25-001)، ورداً على العقوبات الأمريكية الصادرة في يونيو ويوليو وسبتمبر 2025، وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في القانون اليمني.

وينطوي القرار على حظر التعامل مع الكيانات والأشخاص والأصول المدرجة، ومنع استخدام الوسطاء أو الشركات الوهمية للتعامل معهم، مع إمكانية توسيع نطاق العقوبات ليشمل الشركات التابعة والمدراء والأقارب.

ومن أبرز الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات دارين وودز (رئيس إكسون موبيل)، ومايكل ورث (رئيس شيفرون)، وريان لانس (رئيس كونوكو فيليبس)، بالإضافة إلى ناقلتي النفط SEAWAYS SAN SABA وSEAWAYS BRAZOS.

وأكد المركز أن الهدف من العقوبات "ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك"، مشيراً إلى استعداده لإزالة الأسماء من قوائم العقوبات في حال استيفاء الشروط القانونية.

/انتهى/