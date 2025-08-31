حرس الثورة الإسلامية: باقون إلى جانب الشعبين الفلسطيني واليمني صانعي التاريخ

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا أدان فيه جريمة الكيان الصهيوني الأخيرة في اليمن، جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الجريمة الأخيرة للكيان الصهيوني الخبيث والعنصري بمهاجمة صنعاء، عاصمة اليمن البطل الصامد، والتي أدت إلى استشهاد "أحمد غالب ناصر الرهوي"، رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء، وعدد من وزرائه ورفاقه، تُعدّ جريمة حرب واضحة ضد الإنسانية، ومثالًا واضحًا على إرهاب الدولة، وعلى وحشية هذا الكيان اللاإنساني، الذي يخاطب، قبل كل شيء، أعوان الحكومة الصهيونية الزائفة، والسكوت عن جرائمها في المنطقة، وخاصة في غزة.

وعلى عكس ما يتصوره الصهاينة وحلفائهم وأنصارهم فإن هذه الجرائم لن تضعف الإرادة الجهادية والقرار الثوري للشعب اليمني في مقاومته ووقوفه في وجه المحتلين والقوى المتغطرسة ، بل بل إن الدماء الطاهرة لشهداء هذه الجريمة وغيرهم من شهداء المقاومة الإسلامية الأبية ستزيد من إشعال نيران الغضب المقدس والصحوة المناهضة للهيمنة والصهيونية في المنطقة وتوسع نطاقها وجغرافيتها.

لقد كشف ارتكاب هذه الجريمة المأساوية مجددًا الوجه الأسود للمجرمين الصهاينة، وأبرز الطبيعة اللاإنسانية والتوسعية لمحتلي القدس ومعتدي الأراضي الإسلامية؛ كيان يواصل، بدعمٍ كاملٍ لا يقبل الشك من أمريكا وصمت المنظمات الدولية، ارتكاب العدوان والإرهاب والإبادة الجماعية في المنطقة، ويشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة والعالم.

إن الحرس الثوري الإسلامي، إذ يؤكد أن المقاومة الإسلامية في المنطقة، وخاصةً الشعب اليمني الصامد، سترد على المجرمين الصهاينة ردًا ساحقًا ومؤلمًا، مستندةً إلى إيمانها وإرادتها ودعم الشعوب الحرة في جميع أنحاء العالم؛ ويدعو جميع الحكومات الإسلامية والمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إنهاء صمتها وتقاعسها تجاه جرائم الكيان الصهيوني وراعيه الرئيسي، الولايات المتحدة الأمريكية الإرهابية، بشجاعةٍ ووضوحٍ ، والوقوف في وجه هذه الجرائم باتخاذ مواقف حاسمة وإجراءات عملية فعّالة. ومن خلال دعم اليمن البطل وغزة المضطهدة، فيوفرون بذلك الأساس لإنهاء جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني بشكل دائم.

في الختام، وإذ نبارك ونعزي القائد والشعب الأبي الصامد في اليمن باستشهاد أبطال المقاومة اليمنية في هذا البلد، ونجدد العهد على المبادئ السامية لشهداء هذه الجريمة اللاإنسانية الأخيرة، نعلن بصوت عالٍ وحازم وقوفنا إلى جانب شعوب المنطقة المظلومة، وخاصةً شعوب فلسطين واليمن صانعة التاريخ، وأننا لن ندخر جهدًا في مواجهة النظام المحتل وداعميه. المقاومة مستمرة، والنصر في النهاية للحق وللشعوب الساعية إليه والمناهضة للظلم.

/انتهى/