إيران تستضيف اجتماعًا لمجموعة عمل المعلومات المكانية لدول البريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس منظمة رسم الخرائط ونائب رئيس منظمة التخطيط والميزانية الوطنية في اجتماع مجموعة عمل المعلومات المكانية لدول البريكس: تستضيف إيران اجتماعًا متخصصًا لمدة يومين حول إدارة المعلومات المكانية بمشاركة أعضاء البريكس عبر الإنترنت.

وأضاف رئيس منظمة رسم الخرائط الايرانية: يتناول هذا الاجتماع أحد المواضيع الأساسية، ألا وهو حوكمة البيانات المكانية في مجموعة البريكس.

وأوضح: في هذا الاجتماع، عُرضت أمثلة على دمج بيانات الأقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار، والتصوير الجوي، ومعلومات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المكانية، والتي تُستخدم في مجالات مختلفة، بما في ذلك النقل، وإدارة المدن، والتنمية المستدامة، وإدارة الأزمات.

وتابع: تسعى الجمهورية الإسلامية الايرانية بجدية نحو التفاعل والتعاون مع الدول الأعضاء القوية في البريكس، مثل روسيا والصين والهند، وخاصةً في مجال حوكمة البيانات، بهدف تعزيز منصة تطوير التقنيات المكانية.

