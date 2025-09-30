عراقجي: طمع أميركا المفرط حال دون الاتفاق، والقرار سيتخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مؤتمر صحفي عُقد مساء الاثنين بالتوقيت المحلي قبل انتهاء زيارته إلى نيويورك: "لقد قضينا أسبوعًا حافلًا للغاية في نيويورك، وشهدت أنشطة متنوعة. يرتبط جزء منها بمناقشة إعادة فرض العقوبات، ولكن في الوقت نفسه، لطالما استغللنا فرصة حضور الجمعية العامة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، وحضور المنتديات الدولية، والاجتماعات المختلفة في الأمم المتحدة وخارجها. وقد شهد هذا العام العديد من الأنشطة المكثفة في هذا الاتجاه".

وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "عقدتُ اجتماعات ثنائية مع أكثر من 31 دولة، مع وزارات خارجيتها. نُوقشت المباحثات النووية، وعُرضت مواقف البلاد، ورُئيت العلاقات الثنائية مع تلك الدول، واتُّخذت قرارات بشأن التعاون الاقتصادي وعقد لجنة مشتركة، واتخذت كل دولة إجراءاتها الخاصة.

وأوضح عراقجي: "شاركتُ في منتديات مختلفة، وعُقدت مناقشة التنمية العالمية بمبادرة من الصين، وكان اجتماعًا بالغ الأهمية". كما طُرح موضوع إحياء ذكرى مرور 1500 عام على مولد النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) وأُقرّ بمبادرة منا في منظمة التعاون الإسلامي، وكان من المقرر عقده في نيويورك، حيث شاركتُ هناك.

وأضاف: "شاركتُ في اجتماع رباعي حول أفغانستان عُقد بين إيران وروسيا والصين وباكستان، وكان له أهميته خارج إطار الأمم المتحدة. ومن الاجتماعات الأخرى التي حضرتُها أنا أو زملائي اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية، ووزراء خارجية حركة عدم الانحياز، ومجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وجميعها تغتنم هذه الفرصة وتُجري اجتماعات جانبية".

وقال عراقجي: "اليوم، الذي كان آخر يوم في رحلتي ، كان مخصصًا للقاء مراكز الفكر، وكان لدي اجتماع جيد جدًا مع مجلس العلاقات الخارجية، وهو معهد أبحاث ومركز فكري قوي جدًا وذو سمعة طيبة، وكان لدي اجتماع مع الجمعية الآسيوية ومراكز فكرية أخرى.

واجهنا محاولةً لانتزاع تنازلاتٍ غير معقولة من إيران

كما صرّح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن لقائه الأخير مع الأمين العام للأمم المتحدة، بأن المواقف الأخيرة طُرحت، إلى حدٍّ ما، خلال نقاشات "الزناد".

وأوضح عراقجي: "في المباحثات المتعلقة بآلية "الزناد"، ما حدث هو أننا واجهنا محاولةً لانتزاع تنازلاتٍ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ تنازلاتٍ غير معقولةٍ وغير قابلةٍ للتحقيق على الإطلاق. في المقابل، قدّمنا مقترحاتنا المعقولة تمامًا، والتي أقرّ الأوروبيون بأنها معقولةٌ تمامًا أيضًا".

وأضاف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "على مدار أسبوع، عُقدت عدة اجتماعات بيننا وبين ثلاث دول أوروبية، والأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بُذلت محاولةٌ للتوصل إلى حلٍّ وسط بين مقترحات الجانبين، ولكن بسبب المطالب المفرطة من الأمريكيين ودعم الدول الأوروبية، لم نتمكن من التوصل إلى حلٍّ وسط. لماذا؟" لأننا هنا للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه، ولا نقبل بأي اتفاق لا يشمل مصالح إيران.

وقال عراقجي: "أثبتت مجمل الأنشطة أن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى اللحظة الأخيرة، ستتخذ كل ما يلزم لحماية مصالح إيران. الاجتماعات العديدة، والمقترحات المتنوعة التي طرحناها، والاجتماعات التي عُقدت، والنقاشات التي دارت بيننا؛ كل هذا تم".

تم تبادل الرسائل مع الأمريكيين مباشرةً وعبر وسطاء

وأوضح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "تم تبادل الرسائل مع الأمريكيين مباشرةً وعبر وسطاء. في النهاية، نشعر بالارتياح لأننا قمنا بما يجب علينا فعله، وقد اتضح جليًا في هذه الخطوة ما قاله القائد الأعلى للثورة، وهو أن المفاوضات مع الأمريكيين وصلت إلى طريق مسدود تمامًا".

وقال عراقجي: "لقد ظنوا أن "سناب باك" سيخيفنا لدرجة أننا سنكون مستعدين لتقديم أي تنازلات. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق. لقد عشنا مع القرارات التي يحاولون إحيائها الآن. لا أقول إنها جيدة، وقد قلتها مرارًا إنها ليست جيدة على الإطلاق، ولكن ليس هذا هو "الوحش" الذي صوروه، الذي سيجبرنا على تقديم تنازلات.

وأضاف: "سيرى الناس أنه في النقاش الاقتصادي، لن تُفرض عقوبات أكثر من تلك التي فرضتها الولايات المتحدة سابقًا. ستُضاف وتُحذف سلسلة من القوائم، ولن يكون لها تأثير يُذكر، ولكن ستُخلف آثارًا سياسية، وأحيانًا استراتيجية، علينا مواجهتها أيضًا".

