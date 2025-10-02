بدء تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية، التي وقّعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان في موسكو في 16 يناير/كانون الثاني 2025ـ، ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اليوم، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025ـ.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الروسية، فإن "هذه المعاهدة تُمثّل نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران، وقد ارتقت بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. تُحدّد هذه الوثيقة السياسات الرئيسية للتعاون طويل الأمد في جميع المجالات ذات الأولوية".

وبناءً على هذه المعاهدة، سيعزز البلدان تعاونهما على الساحة الدولية، وسينسقان بشكل وثيق في إطار المنظمات متعددة الأطراف، سعيًا إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب. كما يُتوخّى بذل جهود مشتركة لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

واختتم البيان: إن هذه الاتفاقية تعكس الخيار الاستراتيجي للزعماء السياسيين الكبار في البلدين لتعميق العلاقات الودية وحسن الجوار، وهو ما يتوافق مع المصالح الأساسية للشعبين الإيراني والروسي.

