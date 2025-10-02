العميد نجات: القوة الهجومية الإيرانية تضاعفت عشرة أضعاف بعد تجربة الحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال العميد حسين نجات، نائب قائد مقر ثار الله التابع للحرس الثوري الإسلامي: بعد عملية الوعد الصادق 2، ركزت قيادة القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي والوحدات ذات الصلة كل جهودها على تحسين مستوى الاستعداد والقضاء على أوجه القصور.

قبل العدوان الأخير، كانت قد حددت قوات الحرس الثوري الإسلامي، وخاصة في قطاع الفضاء، أنظمة الدفاع والخطط العملياتية للعدو وأعدت طرقًا لتجاوز الطبقات التقنية المصممة للدفاع. لذا، حين وقع العدوان، فإن هذا الاستعداد زاد بشكل كبير من قدرات قواتنا مقارنة بالوضع السابق وقت الاشتباك ووجه ضربات عملياتية إلى مراكز حساسة للكيان الصهيوني.

وتابع نائب قائد مقر ثار الله: "لقد أعددنا وقضينا على نقاط الضعف الناتجة عن التجارب السابقة خلال الدفاع المقدس الذي استمر 12 يومًا، وتم "تعويض أوجه القصور وتصحيحها". إن عملية مراجعة وتعزيز البنية التحتية هذه تعني أنه في حال ارتكاب العدو خطأً مجددًا، سيواجه ردًا أقوى.

وأكد العميد نجات أيضًا أن تعزيز القدرات لا يقتصر على تعزيز الأدوات والأنظمة، بل إن تحديث الخطط العملياتية، والتدريبات المنظمة، والتنسيق بين الوحدات لعب دورًا أساسيًا في هذا التحسين.

واختتم حديثه قائلاً: "اليوم، إذا ارتكب الكيان الصهيوني هذا الخطأ مجددًا، فستكون قدرتنا الهجومية عشرة أضعاف ما كانت عليه في بداية حرب الأيام الاثني عشر".

