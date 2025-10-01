  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠١‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٨:٣٩ ص

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة في خليج عدن وهي معرضة للغرق

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة في خليج عدن وهي معرضة للغرق

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنّ القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة "MINERVAGRACHT" لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع في بيانٍ تلاه، أنّ العملية تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي معرضة للغرق.

وحدّد أن العملية جاءت انتصاراً للشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وتأكيداً لاستمرار حظر حركة الملاحة البحرية للاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي.

وشدّد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض حظر الملاحة البحرية على الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وتجدد تحذيرها للشركات والسفن كافة من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقاً.

وأكد أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1963298

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات