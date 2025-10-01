القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة في خليج عدن وهي معرضة للغرق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع في بيانٍ تلاه، أنّ العملية تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي معرضة للغرق.

وحدّد أن العملية جاءت انتصاراً للشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وتأكيداً لاستمرار حظر حركة الملاحة البحرية للاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي.

وشدّد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض حظر الملاحة البحرية على الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وتجدد تحذيرها للشركات والسفن كافة من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقاً.

وأكد أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

/انتهى/