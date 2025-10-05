بقائي: على العالم إنهاء إفلات مجرمي الحرب من العقاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "إسماعيل بقائي" على حسابه في منصة "إكس" : بعد شهر من الحادث، أكدت وسائل الإعلام الأميركية ما يعرفه الجميع وهو: "إن هجوم الطائرات المسيرة على السفن التي تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة قبالة سواحل تونس تم تنفيذه بأوامر من نتنياهو".

وأضاف "بقائي" أن هذا الإجراء دليل آخر على تجاهل الکیان الإسرائيلي التام للسيادة الوطنية للدول والقانون الدولي وحياة الإنسان وكرامته.

وأکد متحدث الخارجیة : على العالم أن يوقف الانتهاكات الوحشية للقانون، کما علیه أن ينهي إفلات مجرمي الحرب والإبادة الجماعية من العقاب، وأن يحاسب أولئك الذين يبررون هذه الجرائم.

