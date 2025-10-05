فنزويلا: نتنياهو المجرم لا يزال مصمما على تخريب السلام

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن وكالة أنباء "إفي"، كتب وزير الخارجية الفنزويلي "إيفان خيل" على قناته على تيليغرام: "لا يزال بنيامين نتنياهو، مجرم الحرب والقاتل المتسلسل، مصممًا على تقويض جهود السلام التي تدعمها الدول العربية والإسلامية، والتي استجابت لها حركة حماس، الجناح السياسي والعسكري.

ودعا، باسم الحكومة الفنزويلية، إلى "احترام جميع حقوق الشعب الفلسطيني، والسماح بعودته الآمنة إلى أرضه، من خلال دفع عملية سلام شاملة".

كما أدانت الحكومة الفنزويلية مؤخرًا "قرصنة" الكيان الصهيوني، واستيلاءه على أسطول المساعدات الإنسانية "الصمود".

وقد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مساء الجمعة قبولها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشروط، مؤكدةً إمكانية بدء مفاوضات بشأن الأسرى، شريطة أن تبقى غزة تحت السيطرة الفلسطينية ودون تدخل أجنبي.

وقد كان الرئيس الأمريكي قد قدّم خطةً من عشرين نقطةً لإنهاء حرب غزة، تُركّز على وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وعودة القوات الإسرائيلية إلى خطوط التماس المتفق عليها، وإنشاء هيئة دولية لإعادة إعمار غزة وإدارتها.

ورغم دعوة ترامب نتنياهو لوقف الهجمات بعد موافقة حماس على التفاوض، استمرت هجمات الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ حيث استشهد 70 شخصًا يوم السبت الماضي، منهم 47 من غزة.

