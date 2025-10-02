الخارجية الايرانية: بيان مجموعة السبع بشأن إيران مضلل ويتعارض مع الواقع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بيان مجموعة الدول السبع الكبرى بشأن القضية النووية الإيرانية مُضلِّلاً ومُخالفًا للواقع، وأدانه.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ترحيب دول مجموعة الدول السبع الكبرى بالإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، بإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، والذي نُفِّذ باستغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، ودون أي مبرر قانوني، بأنه دعمٌ لها لإجراءٍ ينتهك القانون الدولي، مؤكدًا أن هذا الموقف من مجموعة الدول السبع الكبرى لا يُمكن أن يُغيِّر بأي حالٍ من الأحوال من الطبيعة غير القانونية وغير المُبرَّرة لهذا الإجراء.

واستذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهجوم العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران في خضم مفاوضات دبلوماسية منسقة وبالتعاون مع الولايات المتحدة، والهجوم المباشر الذي تلاه من قبل الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ووصف ادعاء مجموعة السبع بأن "الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة قدمت مرارا وتكرارا حلولا دبلوماسية بحسن نية لمنع التراجع وتحقيق حل تفاوضي شامل ومستدام" بأنه كذبة مكتملة وتشويه للحقيقة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي في الأساس السبب والعامل الرئيسي في الوضع الحالي بسبب انسحابها غير القانوني والأحادي الجانب من الاتفاق النووي في عام 2018 والانتهاكات المستمرة اللاحقة للقانون الدولي فيما يتعلق بإيران وعرقلة تنفيذ الاتفاق النووي. إن الدول الأوروبية الثلاث، نتيجةً لطاعتها للولايات المتحدة وتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها، ودعمها للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في عدوانهما العسكري على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، لم تكتفِ بـ"عدم تطبيقٍ جسيم" لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، بل تجاهلت أيضاً جميع مبادرات إيران وجهودها الدبلوماسية بخبثٍ واضح.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى لامبالاة دول مجموعة السبع تجاه الترسانة النووية للكيان الصهيوني المُجرم، ووصف نهج هذه الدول تجاه قضية منع الانتشار بالنفاق، مؤكداً أن هذه الدول السبع تفتقر إلى أي سلطة أخلاقية تُمكّنها من إسداء النصح للآخرين بسبب تصرفاتها الاحتيالية وغير المسؤولة تجاه سيادة القانون والسلم والأمن الدوليين.