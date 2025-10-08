توقيع وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل لبحر قزوين

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم توقيع هذه الوثيقة انسجاماً مع إرادة كبار المسؤولين في الدول المطلة على بحر قزوين لتعزيز وتقوية العلاقات الشاملة، وخاصة في مجال الأمن المستدام في هذه المنطقة المائية.

وبموجب أحكام هذه الوثيقة، لن يُسمح لأي دولة أجنبية أو قوة خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لبحر قزوين.

وأكد قادة القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين: أن هذا البحر ملك لخمس دول مطلة على البحر، وبالتالي فإن ضمان الأمن والقضايا المتعلقة ببحر قزوين لا يمكن أن يتم إلا بقرار من الدول المطلة.

