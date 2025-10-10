رئیس منظمة الدعاية الاسلامية: الحرب الیوم هی معرکة الروایات والرأی العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أکد حجة الإسلام "محمد قمی" مساء امس الخمیس، فی اجتماع "الاتحاد المقدس" بمدینة جرجان، أن الحفاظ على الوحدة هو أعظم مکونات القوة الوطنیة وأضاف: "الوحدة المقدسة" لها جذورها فی التعالیم السماویة وتعتبر واحدة من أهم أولویات البلاد.

وقال فی إشارة إلى الدور التاریخی للإمام الخمینی (ره) فی صنع الوحدة: الوحدة کانت الفن الأعظم للإمام الراحل (ره) ویجب علینا الیوم أن نضع هذا المبدأ أیضاً فی مقدمة أولویاتنا.

وحذر قائلا: رغم الاستعدادات العسکریة غیر المسبوقة للبلاد، إلا أنه إذا استخدم العدو أسالیب الدعایة الذکیة لسلب روح النصر من الشعب، فإن هذه القوة العسکریة وحدها لن تکون فعالة.

وأکد حجة الإسلام "قمی" أهمیة حرب الروایات وقال: إن تعزیز الشعور بالإنتصار بین الشعب له الأولویة على الاستعداد العسکری.

وأضاف: إن صراعنا مع الأعداء ینبع من تعارضهم الجوهری مع المبادئ القرآنیة.

وقال فی إشارة إلى القواسم الدینیة المشترکة بین المسلمین، بما فی ذلک الرسول الأعظم (ص) والصلاة والمسجد والکتاب السماوی المشترک (القرآن الکریم) : هذه القواسم المشترکة تشکل أساسا متینا لتعزیز الوحدة.

وأشار إلى الحرب النفسیة والإعلامیة التی یشنها العدو، وأکد ضرورة جهاد التبیین، مضیفًا: یجب ألا نسمح بإضعاف معنویات الشعب. وإن جهاد التبیین هو واجب الکتّاب والخطباء لتوضیح الحقیقة للشعب من خلال التحلیل الدقیق والروایة الصحیحة.

