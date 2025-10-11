السفارة الإیرانیة فی فنزویلا: منح جائزة نوبل لمبررة الابادة الجماعية في غزة سخرية لمفهوم السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت السفارة الایرانیة فی فنزویلا ردا على منح جائزة نوبل للسلام إلى "ماریا کورینا ماتشادو"، زعیمة معارضی حکومة فنزویلا وأیضا مؤیدة للکیان الصهیونی، أن منح جائزة "السلام" لمُبَرِّرَة الإبادة الجماعیة فی غزة لیس سوى سخریة من مفهوم "السلام".

وکتبت السفارة الإیرانیة فی حسابها الرسمی على منصة إکس: "منح جائزة 'السلام' لمُبَرِّرَة الإبادة الجماعیة فی غزة والمطالبة بالعدوان العسکری الأجنبی على دولة فنزویلا، لیس سوى دلیل آخر على العقلیة المُفَرِّقَة والمتدخلة للغرب فی الدول النامیة".

وأکدت السفارة الإیرانیة: "هذا الاختیار لیس سوى سخریة من مفهوم 'السلام'".

وقد اختارت لجنة جائزة نوبل للسلام "ماریا کورینا ماتشادو" کفائزة بجائزة نوبل للسلام. وماتشادو هی زعیمة معارضی حکومة فنزویلا.

ماریا کورینا ماتشادو، المولودة فی 7 أکتوبر 1967 فی کاراکاس، هی مهندسة صناعیة وسیاسیة دخلت المعترک السیاسی عام 2002 بتأسیس منظمة غیر حکومیة باسم "سوماته".

هی تصف نفسها بأنها لیبرالیة وتطلق على حکومة نیکولاس مادورو اسم "مافیا إجرامیة"، لکن منتقدیها، بما فی ذلک أنصار الیسار ومحللون مستقلون، یتهمونها بالارتباط برأس المال الأجنبی ولعب دور فی تفاقم الأزمة الاقتصادیة فی فنزویلا.