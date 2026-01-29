القبض على 412 شخصاً على خلفية الاضطرابات الأخيرة في دزفول

وافادت وكالة مهر للانباء ان العقيد "إحسان برديا" قال اليوم الخميس: "بعد وقوع التجمعات وأعمال الشغب في شوارع دزفول، تم وضع تحديد هوية واعتقال العناصر الرئيسية ومحركي هذه الأفعال على جدول أعمال قوات الشرطة".

وأضاف: "تمكّن عناصر منظمة الاستخبارات الأمنية، استناداً إلى تفوّق معلوماتي وتنسيق مع المرجع القضائي، من خلال عمليات منفصلة ومباغتة، من تحديد هوية واعتقال 412 شخصاً مرتبطين بهذه الاضطرابات".

القبض على القادة والداعين للتجمعات

كما أعلن قائد شرطة دزفول عن اعتقال 19 شخصاً من القادة الرئيسيين و21 شخصاً ممن قاموا بنشر دعوات للتجمّع على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "هؤلاء الأشخاص متهمون بالمشاركة في أعمال عنف شملت إحراق البنوك والمراكز الدينية، والاعتداء على مركز شرطة المرور، وإطلاق النار باتجاه العناصر الأمنية".

ضبط أسلحة ومواد حارقة

وتابع "برديا" بالإعلان عن كشف وضبط المعدات المستخدمة في هذه الأحداث، قائلاً: "خلال العمليات التي نُفّذت، تم ضبط 4 قطع سلاح حربي ورياضي مع ذخائرها، و10 قطع سلاح أبيض من بينها سيوف وسكاكين، وأكثر من 10 زجاجات حارقة (مولوتوف) ومواد سريعة الاشتعال".

وأضاف: "كما تمت مصادرة 4 سيارات و8 دراجات نارية كانت تلعب دوراً في نقل العناصر والمعدات".

واختتم قائد شرطة دزفول مؤكداً: "تم تشكيل ملف تحقيق أولي للمتهمين، وما زالت عملية تحديد هوية واعتقال العناصر الأخرى المشاركة في هذه الاضطرابات مستمرة".