حضورٌ فاعلٌ لإيران في مؤتمر "ختلان للاستثمار 2025" الدولي في طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يُعدّ هذا المؤتمر، الذي عُقد بمشاركة مؤسسات مالية دولية وشركات خاصة ورواد أعمال محليين وأجانب، خطوةً مهمةً نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية لطاجيكستان مع إيران ودول أخرى في المنطقة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى محافظة ختلان.

يهدف هذا الحدث الاقتصادي، الذي يستمر يومين، إلى التعريف بالقدرات الاستثمارية لمحافظة ختلان وتوسيع التعاون الإقليمي.

وفقًا للبرنامج المُعلن، ستُعقد جلستان متخصصتان في هذا المؤتمر؛ تُركز الجلسة الأولى على الاستثمار من أجل التنمية المستدامة، والرقمنة، والتعاون مع القطاع الخاص، بينما تُركز الجلسة الثانية على تطوير سلسلة القيمة في القطاع الزراعي، واستيراد وتصنيع المنتجات الزراعية في محافظة ختلان.

خلال هذا الحدث، سيتم بحث استراتيجيات جذب رأس المال في الصناعات الزراعية، والمناطق الاقتصادية الحرة، والبنية التحتية السياحية واللوجستية. كما سيُتاح للمشاركين زيارات إلى المصانع ووحدات الإنتاج في مدن باختر، وكولاب، ونورك، والمنطقة الاقتصادية الحرة دانغره.

وأفاد المنظمون بأنه سيتم على هامش المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون جديدة بين الشركات المحلية والأجنبية في مجالات مثل الزراعة، وتصنيع المنتجات المحلية، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.

