العامري يرد على التهديدات الأمريكية: إلى جهنم

رد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الثلاثاء، على "التهديدات" الاقتصادية والمالية الأمريكية للعراق بقوله "إلى جهنم"، مؤكدا ان أي تدخل أجنبي يخص تشكيل الحكومة "غير مسموح به".

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال العامري في مؤتمر صحفي عقده بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات، إن "إجراء الانتخابات انتصار كبير للعراقيين، ولدينا ثقة عالية بالمفوضية العليا للانتخابات بان تكون هذه الانتخابات متميزة عن جميع الانتخابات السابقة لحساسية الموقف".

وأضاف العامري، أن "أملنا كبير بالشعب العراقي بالمشاركة الفاعلة والجادة في الانتخابات ونتمنى الفوز للجميع"، مستدركا "نامل في تشكيل الحكومة الجديدة بالسرعة الممكنة بعد الانتخابات".

وفي رد على سؤال حول التهديدات الأمريكية "المبطنة" بفرض عقوبات اقتصادية ومالية على العراق في حال انتخاب كتل سياسية معينة، قال العامري "الى جهنم"، مؤكدا "لم ولن نسمح لأي تدخل أجنبي في تشكيل الحكومة المقبلة".

یاسر المصری

