باكستان تحذر من هجوم محتمل على مناطق في أفغانستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن خواجة محمد آصف في مقابلة مع قناة "جيو نيوز" التلفزيونية أن بلاده قد تشن هجمات على الأراضي الأفغانية بعد الهجمات الأخيرة في إسلام آباد وجنوب وزيرستان.

ولم يستبعد القيام بعمليات على الأراضي الأفغانية، قائلاً: "لقد هاجمنا أولئك الذين تدعمهم حركة طالبان الأفغانية مرات عديدة".

وفي إشارة إلى بيان وزارة الخارجية الأفغانية الذي أدان الهجوم الإرهابي الأخير في إسلام آباد، لم يعتبر هذا المسؤول الباكستاني موقف مسؤولي طالبان صادقًا ومصداقيًا.

وأكد آصف أن باكستان لن تبادر أبدًا بأي مغامرة عسكرية، لكنها لن تسمح لأي عمل عدواني أن يمر دون رد.

وقال وزير الدفاع الباكستاني: "سنرد بقوة وحزم".

وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن العمل الإرهابي في إسلام آباد يوم الثلاثاء. وقد أدى وجود بعض عناصر هذه الجماعة الإرهابية في أفغانستان إلى زيادة التوترات بين كابول وإسلام آباد.

/انتهى/