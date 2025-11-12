  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/١١‏/٢٠٢٥، ٢:٥٥ م

آية الله جنتي: إرث الشهيد طهراني مقدم الصاروخي عامل قوة إيران في مواجهة الكيان الصهيوني

صرح امین مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي، في إشارة الى ذكرى استشهاد اب الصناعة الصاروخية الايرانية، العميد حسن طهراني مقدم ان إرث هذا الشهيد الصاروخي عامل قوة إيران في مواجهة الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أحيا أمين مجلس صيانة الدستور، آية الله احمد جنتي ذكرى استشهاد العميد حسن طهران مقدم وقال: "اليوم ذكرى استشهاد الجنرال العميد حسن طهراني مقدم، وقد سُمّيَ اليوم الوطني للفضاء الجوي بهذه المناسبة".

وأضاف آية الله جنتي: "نتقدم بأحرّ التهاني إلى روح هذا الشهيد العزيز الطاهرة ورفاقه المخلصين الذين شرفوا الأمة الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يجعل رفقة أولياء الله جزاءً لجهادهم الصادق".

وشدد: "القائد العظيم، والعالم الجليل، والمتدين البسيط، هي الصفات التي أعدّها قائد الثورة الاسلامية (حفظه الله) للشهيد طهراني مقدم، والسعي وراء هذه الصفات هو خارطة طريق الشاب المؤمن الثوري".

/انتهى/

رمز الخبر 1964879
جواد ماستری فراهانی

