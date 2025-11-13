القاهرة وأنقرة تبحثان مشروع ’قوة الاستقرار الدولية’ في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء خلال مؤتمر صحفي مشترك، أوضح عبد العاطي أن الجانبين اتفقا على أهمية ممارسة ضغوط سياسية على الأطراف كافة لضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، مشيرا إلى أن القاهرة تواصل التنسيق مع واشنطن بشأن مشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن، والذي يقضي بإنشاء قوة دولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الوزير المصري أن مصر وتركيا تتفقان على ضرورة أن تنشأ قوة الاستقرار الدولية المقترحة بتفويض واضح من الأمم المتحدة، وأن تعمل تحت إشراف أممي – إقليمي مشترك لضمان تنفيذ مهامها في تثبيت الهدنة، ومراقبة إعادة الانتشار الإسرائيلي، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والإشراف على انطلاق عملية إعادة الإعمار.

وشدد عبد العاطي على أن صياغة قرار إنشاء القوة يجب أن تتم بدقة وعناية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحافظ على مستقبله السياسي.

كما أعاد الوزير التأكيد على الرؤية المصرية–التركية المشتركة الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة الربط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي إجراءات إسرائيلية تمس الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء عبر التوسع الاستيطاني أو المساس بالوضع القانوني للمقدسات الدينية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أهمية أن توضح الأمم المتحدة نطاق ومهام قوة الاستقرار الدولية قبل نشرها، موضحاً أن أنقرة تعمل بالتنسيق مع مصر وقطر والولايات المتحدة لضمان استمرار وقف الحرب في غزة وتسهيل إدخال المساعدات دون عوائق.