عزيزي: بفضل سرعة تطور صناعتنا الدفاعية، تُلبّى جميع احتياجات البلاد محليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: لقد قلنا مرارًا وتكرارًا أن أعظم فن للمسؤولين والأمة وأبناء الإمام ومدرسة الثورة الإسلامية هو خلق الفرص من التهديدات، وهذا هو الحال الآن أيضًا.

وصرح عزيزي: شنت كل من أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الشرير والخبيث هجومًا على إيران الإسلامية بقصد خبيث لجرنا نحو الإطاحة والاستسلام، ولكن بمجرد أن خرجنا من ساحة معركة الـ 12 يومًا هذه بفخر، اعتبرنا تلك الأحداث في الواقع فرصة. اليوم، ومع القضاء على تلك المشاكل والنواقص، ومع تنامي النهج الجهادي والجهود الشاملة، هناك استعداد لدى القوات المسلحة ووزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة لتقديم الدعم والمساعدة للقطاع المدني بالإضافة إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة.

وقال عضو عن كتلة المقاومة في البرلمان: في البرنامج السابع، توقعنا مهمة لوزارة الدفاع، وهي نقل فائض المعرفة والتقنيات والقدرات في قطاع الدفاع إلى القطاعات غير الدفاعية والمدنية بحيث يمكن استخدام هذه القدرات في الصناعة والقطاعات الأخرى.

وقال عزيزي: إن الجمهورية الإسلامية اليوم تبذل جهودًا جيدة قائمة على الإيمان والمعتقدات الدينية والوحدة المقدسة، ونحن على ثقة بأنه مع زخم صناعتنا الدفاعية، سيتم تلبية جميع احتياجات البلاد محليًا، وسنشهد نموًا وازدهارًا لهذه الصناعة في المستقبل، أكثر من الماضي.

