رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي: إيران ستواصل مسيرتها نحو التقدم النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم عزيزي حول الإجراء الأخير لمجلس المحافظين وإصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا معاديًا لإيران، "سيُرافق هذا الإجراء بالتأكيد ردٌّ متناسب من البلاد".

وتابع: "على الأوروبيين والأمريكيين أن يعلموا أن إيران اليوم ليست إيران ما قبل حرب الـ 12 يومًا، وأن قواعد سلوكنا في جميع المجالات قد تغيرت، ورسالتنا للعدو هي عدم القيام بأي شيء من شأنه أن يؤدي إلى أخطاء مثل حرب الـ 12 يومًا".

وأشار إلى القدرات العظيمة للباسيج ودور هذه القوة الشعبية في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، وقال: خلال حرب الاثني عشر يومًا، غيّرت قوات الباسيج، إلى جانب القوات الأمنية الأخرى، معادلة الحرب لصالح بلدنا.

وأضاف ممثل أهالي شيراز وزرقان في مجلس الشورى الإسلامي: بفضل الحضور المبكر للباسيج، المبني على الإيمان والشجاعة في مختلف ساحات الثورة، شهدنا تحييد العديد من مؤامرات الأعداء الشريرة، وكان آخرها حرب الاثني عشر يومًا.

وأشار عزيزي أيضًا إلى تراجع الأمريكيين والكيان الصهيوني في الحرب، وتابع: عندما واجهوا رد إيران الساحق، أرسلوا رسالة لإنهاء الحرب، وكانت إيران هي التي أطلقت الصاروخ الأخير عليهم لأننا قلنا لهم إننا سننهي الحرب.

وصرح قائلاً: كانت جميع الجماعات الانفصالية مستعدة لدخول البلاد بعد الهجوم الأمريكي والصهيوني وإسقاط النظام، لكننا رأينا قواتنا المسلحة الشجاعة تصد العدو بقوة.

وقال عزيزي: "عندما فشل الأعداء في تحقيق أي شيء في الحرب، لجأوا إلى سياسة التصعيد وكثفوا الضغوط الاقتصادية لتركيع إيران، لكنهم بالتأكيد لن يحققوا أي شيء من هذا".

