تفاصيل مشروع قرار الترويكا الأوروبية ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالة مهر للأنباء: حصلت شبكة الميادين على نسخة من مشروع القرار الأوروبي ضد إيران الذي ستقدمه الترويكا الأوروبية إلى الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمُقرر عقده في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

يُعرب مشروع القرار عن قلق هذه الدول إزاء تقرير رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يخلص إلى أهمية أن تتمكن الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المُعلنة سابقًا لإيران في أسرع وقت ممكن، وذلك لمعالجة مخاوفها وضمان الامتثال لاتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي بشأن احتمال تحويل المواد النووية المُعلنة عن الاستخدامات السلمية.

يدعو مشروع القرار إيران إلى "الامتثال التام لأحكام البروتوكول الإضافي"، ويعرب في الوقت نفسه عن أسفه لعدم "تزويد إيران الوكالة بالمعلومات المطلوبة عن حالة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية الخاضعة للضمانات خلال الأشهر الخمسة الماضية".