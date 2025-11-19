غروسي: المفتشون عادوا إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن قناة الجزيرة، بدأ الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيستمر الاجتماع حتى الجمعة 30 نوفمبر، حيث من المقرر أن يتناول جدول أعماله قضايا مختلفة.

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيانه في بداية الاجتماع: "تستمر الجهود والمشاورات مع إيران لاستعادة عمليات التفتيش الطبيعية في هذا البلد".

وأشار غروسي إلى أنه يعتقد أننا أُحرزنا تقدما، وعدنا إلى إيران، قائلا: "لقد أجرينا أكثر من 12 عملية تفتيش حتى الآن".

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "عاد مفتشو الوكالة إلى إيران، وأجروا عمليات تفتيش وتحققوا من معلومات التصميم في العديد من المنشآت التي لم تتأثر بالهجمات العسكرية في يونيو/حزيران".

وأضاف غروسي: "نواصل التواصل المنتظم مع طهران، ونواصل جهودنا للعودة الكاملة إلى أنشطة التحقق الطبيعية".

/انتهى/