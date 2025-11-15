وول ستريت جورنال: احتمال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن ضئيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب لورانس نورمان، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في رسالة على شبكة إكس: "احتمال إحالة الملف النووي الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن ضئيل للغاية".

وأشار إلى أن انتقاد إيران لعدم تعاونها مع الوكالة من بين القضايا التي يُرجح أن تناقشها الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل.

واستبعد هذا الصحفي الغربي تصاعد التوترات مع إيران في المستقبل القريب، وكتب: يبدو أن القرار هو إعطاء فرصة للدبلوماسية، وعدم إحالة الملف إلى مجلس الأمن، أو إصدار قرار بشأن عدم امتثال إيران.

كما قيّم نورمان سيناريوهين يواجهان الترويكا الأوروبية، وكتب: قد يثيرون قضايا مثل عدم امتثال إيران لتحقيقات الضمانات في المواد النووية غير المعلنة، وتقييد الوكالة الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية منذ يونيو/حزيران للضغط على إيران في مجلس الأمن.

ورأى أنه من غير المرجح أن يزداد الضغط على إيران بدءًا من الأسبوع المقبل، وكتب: إذا لم يكن هناك تغيير في الوصول الى إيران وتقاريرها خلال الشهرين المقبلين، فقد يتغير الوضع.

تسعى الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية للضغط على إيران بسبب أنشطتها النووية السلمية، في حين أن هذه الدول لم تلتزم قط بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا وتكرارًا الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني في تقارير موثقة وغير سياسية.

