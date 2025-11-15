ايران تصدر 800 شحنة من الكيوي واليوسفي من مازندران الى الاسواق الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن أسد الله تيموري، في معرض إعلانه عن أحدث إحصاءات صادرات المنتجات الزراعية في المحافظة حتى 12 نوفمبر، أهمية الصادرات ودورها المحوري في التنمية الاقتصادية وازدهار القطاع الزراعي.

وفي معرض إشارته إلى إحصاءات صادرات الكيوي، قال: "حتى الآن، تم تصدير 428 شحنة من الكيوي بوزن 9112 طنًا إلى مختلف الدول، منها 171 شحنة بوزن 3922 طنًا إلى الهند، و257 شحنة بوزن 5190 طنًا إلى دول أخرى".

وأضاف تيموري: "حتى الآن، تم تصدير 380 شحنة من اليوسفي بوزن 7664 طنًا من المحافظة".

ووفقًا لهذا التقرير، بلغ إجمالي صادرات الكيوي واليوسفي حتى الآن 808 شحنات بوزن إجمالي 16776 طنًا، وهي إحصائية تشير إلى المكانة المهمة لمازندران في توريد منتجات الحدائق إلى الأسواق المستهدفة.

وأشار رئيس منظمة الجهاد الزراعي في مازندران إلى اتجاه صادرات البرتقال وقال: بلغ حجم تصدير هذا المنتج حتى الآن 216 شحنة تزن 4092 طنًا.

/انتهى/