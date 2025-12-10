تعزيز التعاون الإيراني الهندي في مجال التجارة الزراعية وصحة النبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اجتماع مع رودرا كائوراو شرست، سفير جمهورية الهند، أكدت مريم جليلي مقدم على جدية رغبة البلدين في تطوير التعاون، وتيسير التجارة، وتحسين معايير صحة النبات، مشيرةً إلى تاريخ العلاقات التجارية الإيرانية الهندية في مجال تبادل المنتجات الزراعية.

وأضافت، أن إيران والهند لطالما كانتا شريكين موثوقين في التجارة الزراعية، أن إيران تصدر سنوياً منتجات مثل الكيوي والزعفران والتمور والفستق وبعض مستلزمات الحدائق إلى الهند. في المقابل، تُلبى بعض احتياجات البلاد في مجالات الأرز والتوابل والموز والشاي وأعلاف الحيوانات عبر الواردات من الهند، مما يدل على الدور المحوري للبلاد في الأمن الغذائي وتنوع أسواق التوريد.

وصرحت رئيسة منظمة وقاية النبات في البلاد: "إن تطوير العلاقات الفنية والتنفيذية في هذه المجالات لن يعزز مستوى الثقة بين البلدين فحسب، بل سيسهم أيضاً إسهاماً كبيراً في استدامة التجارة وتسهيل الصادرات والواردات".

كما أشارت جليلي مقدم إلى استيراد المبيدات من الهند: "إن تحسين جودة المبيدات المستوردة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ونظام الاعتماد وجودة المنتج ومدى توافق هذه المبيدات مع المعايير الدولية أمور أساسية لمنظمة وقاية النبات".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب السفير الهندي لدى إيران، رودرا كائوراو شرست، عن استعداده لتطوير التعاون العلمي وتبادل المعلومات الفنية، مؤكداً على أهمية تسهيل عمليات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية بين البلدين وفقاً للمعايير الدولية.

كما دعا إلى إرسال خبراء إيرانيين في الموسم المقبل لزيارة مرافق تعقيم المانجو في الهند.

