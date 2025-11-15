رويترز: إيران أصبحت طريق العبور الرئيسي لأفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء،- "تزيد أفغانستان، الدولة غير الساحلية، اعتمادها على طرق التجارة عبر إيران وآسيا الوسطى لتقليل اعتمادها على باكستان، في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين وإغلاق الحدود في الأسابيع الأخيرة".

وذكرت رويترز في تقرير موجز بهذه المقدمة: إن اعتماد أفغانستان طويل الأمد على الموانئ الباكستانية منح إسلام آباد نفوذًا للضغط على كابول بشأن قضية لجوء المسلحين الباكستانيين عبر الحدود. ولكن في الوضع الحالي، تستغل أفغانستان بشكل متزايد المزايا التي تقدمها إيران لنقل البضائع إلى ميناء تشابهار المدعوم من الهند، متجاوزةً باكستان ومتجنبةً الاضطرابات المتكررة على الحدود والنقل.

صرح عبد السلام جواد أخندزاده، المتحدث باسم وزارة التجارة الافغانية، لرويترز: "خلال الأشهر الستة الماضية، بلغ حجم تجارتنا مع إيران 1.6 مليار دولار، وهو ما يفوق حجم التبادل التجاري مع باكستان والبالغ 1.1 مليار دولار".

وأضاف: "لقد قللت مرافق ميناء تشابهار من التأخيرات، ومنحت التجار ضمانات بعدم توقف الشحنات عند إغلاق الحدود".

كما صرّح الملا عبد الغني برادار، نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية، بأن أمام التجار ثلاثة أشهر لتسوية عقودهم في باكستان وإيجاد طرق بديلة. واتهم إسلام آباد باستغلال "القضايا التجارية والإنسانية كورقة ضغط سياسية"، مضيفًا أن الوزارات صدرت لها أوامر بوقف تخليص الأدوية الباكستانية بسبب "انخفاض جودتها".

ويتمثل التغيير الأكبر في الانتقال إلى تشابهار، الذي يُستخدم منذ عام 2017 بموجب اتفاقية عبور مع إيران والهند. ويقول المسؤولون الأفغان إن حوافز مثل تخفيض التعريفات الجمركية، وخصومات التخزين، وتسريع المعالجة، جذبت المزيد من الشحنات إلى الجنوب.

صرح أخندزاده، المتحدث باسم وزارة التجارة، بأن إيران قامت بتركيب معدات مُحدثة وأجهزة مسح بالأشعة السينية، وأنها تُقدم للبضائع الأفغانية خصمًا بنسبة 30% على رسوم الموانئ، و75% على رسوم التخزين، و55% على تكاليف الرسو.

باكستان: قرار أفغانستان لن يُسبب ضررًا

ردًا على القرار الأفغاني، صرّح وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، بأن القرار الأفغاني لن يُسبب "أي ضرر اقتصادي" لباكستان. وأضاف: "يمكن لأفغانستان أن تُتاجر عبر أي ميناء أو دولة. في غضون ذلك، صرّح وزير التجارة الباكستاني، جمال كمال خان، لرويترز: "لا يُمكننا التنازل عن الأمن وغض الطرف".

عززت نيودلهي تعاونها مع حركة طالبان الأفغانية في الأشهر الأخيرة، حيث استضافت مؤخرًا القائم بأعمال وزير الخارجية، أمير خان متقي، ووسّعت نطاق مساعداتها الإنسانية لكابول. تُشغّل الهند محطات رئيسية في تشابهار، التي تعتبرها حلقة وصل استراتيجية مع أفغانستان وآسيا الوسطى. في أكتوبر/تشرين الأول، منحت الولايات المتحدة نيودلهي إعفاءً من العقوبات لمدة ستة أشهر لإبقاء الميناء قيد التشغيل.

زادت أفغانستان من حركة المرور عبر تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان، وهي طرق تقول إنها تنمو بوتيرة أسرع من تلك التي تمر عبر باكستان. وأشار أخندزاده إلى اتفاقيات المرور الجديدة، وانخفاض رسوم الحدود، وافتتاح مكاتب في ميلاك وزاهدان، وهما بوابتا إيران الرئيسيتان للتجارة الأفغانية، كمزايا.

لكن باكستان لا تزال أسرع طريق بحري لأفغانستان؛ إذ تصل الشاحنات إلى ميناء كراتشي جنوب باكستان في غضون ثلاثة أيام. ومن المتوقع أن تصل صادرات باكستان إلى أفغانستان إلى حوالي 1.5 مليار دولار بحلول عام 2024. وتقول باكستان إن إغلاق الحدود ضروري لمنع المسلحين من الدخول والخروج، بينما تنفي كابول إيواء المسلحين المعارضين لإسلام آباد.

