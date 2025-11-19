انطلاق اعمال المعرض الدولي للتجارة مع دول بحر قزوين في شمال ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في جيلان، سامان نظري، إن 25 شركة إيرانية وأجنبية تشارك في المعرض هذا العام، معتبراً أن تنظيم المعرض هذا يمثل فرصة استثنائية للتعريف بقدرات ايران الإنتاجية والتصديرية في أسواق الدول المطلة على بحر قزوين.

وأوضح نظري، في حديث لوكالة إرنا على هامش افتتاح المعرض، بأن هذا الحدث يشهد حضور ممثلين عن غرف التجارة بمحافظات جيلان وقزوين (شمال وشمالي غرب ايران) وسمنان (شرق) إلى جانب ممثلين من کازاخستان وروسيا، فضلاً عن بنك “VTB” الروسي وبنك "مير بيزنس".

وأشار إلى، أن الفعالية تستمر من 19 حتى 21 نوفمبر الجاري، وتهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول المنطقة، مؤكداً بأن الشركات الإيرانية المشاركة تمثل قطاعات التجارة، والصناعات الغذائية، والبتروكيميائيات، والخدمات الفنية والهندسية، والطاقة، والنقل، والسياحة، والصناعات اليدوية، حيث يُعرض من خلالها الطاقات الوطنية على صعيد التفاعل الدولي.