عارف: هناك تقارب بالأفكار بين دول شنغهاي وإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب عارف في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا): بدأت عملية انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون قبل نحو عقدين. في ذلك الوقت، شاركنا في قمة شنغهاي وتقدمنا بطلب للحصول على عضوية مراقب، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا.

وأضاف: قدمت اليوم تقريرًا في اجتماع الحكومة حول زيارتي إلى موسكو.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية: أفكار اسرة شنغهاي قريبة من إيران.

وعُقد الاجتماع الرابع والعشرون لرؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو اول امس الثلاثاء ، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف.

وخلال زيارته التي استمرت يومين إلى موسكو، عقد عارف لقاءات منفصلة مع رجال أعمال ونشطاء اقتصاديين إيرانيين مقيمين في موسكو، ودبلوماسيين إيرانيين في موسكو، وطلاب إيرانيين في الجامعات الروسية، فضلا عن اجتماعين ثنائيين مع رئيسي وزراء روسيا وبيلاروسيا.

كما التقى النائب الأول للرئيس الايراني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رؤساء وزراء الدول المشاركة في القمة.

ورافق عارف في هذه الرحلة وفد سياسي واقتصادي، من ضمنه وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد أتابك.

وكان عارف قد صرح في وقت سابق الاثنين، "إن إيران لديها علاقات ثنائية وحضارية مع جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، ومن حسن الحظ أن بلادنا أصبحت خلال العامين الماضيين رسميا عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون".

وقال عارف، في مطار مهر آباد قبل سفره إلى روسيا لحضور قمة شنغهاي: "شنغهاي منظمة شابة لكنها نابضة بالحياة وشاملة. يبلغ عدد سكان الدول الأعضاء العشر الرئيسية في شنغهاي حوالي 3.4 مليار نسمة".

وأكد عارف: "بعد انضمام إيران رسميا إلى شبكات تعاوننا، استمر التعاون بشكل أكثر جدية وتوسع في جميع المجالات. سأتوجه اليوم إلى موسكو للمشاركة في قمة رؤساء الوزراء، حيث تم إعداد حوالي 10 وثائق في شكل مسودة، والتي، إن شاء الله، إذا توصلنا إلى اتفاق، سيتم توقيعها هناك، ما يمهد الطريق للتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، سواء داخل المنظمة أو مع الاتحادات الأخرى في المنطقة، مثل منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) وأوراسيا واليونسكو".

