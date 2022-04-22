إقامة معرض القدرات التصديرية الإيرانية في ألماتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري عن إقامة معرض دولي للقدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية الايرانية في ألماتي بكازاخستان.

وأكد صفري أن هناك إمكانات تجارية كبيرة في العلاقات مع دول آسيا الوسطى، وخاصة مع كازاخستان ووصف المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي بأنها مهمة للجهات الفاعلة الاقتصادية في البلاد، وقال: "هذا المعرض هو أكبر حدث تجاري وهو معرض خاص للجمهورية الإسلامية الايرانية في آسيا الوسطى بإذن رسمي من منظمة تنمية التجارة الإيرانية وبالتعاون من الغرفة المشتركة بين إيران وكازاخستان وبدعم من نائب وزير الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في ايران، وسفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في كازاخستان ووزارة التجارة والتقارب في كازاخستان.

وسيقام هذا المعرض الدولي في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الإنشائية والمواد والطاقة والخدمات الهندسية (الماء والكهرباء) والزراعة والصناعة والآلات والمنظفات، مستحضرات التجميل، السياحة، أثاث المنزل والصناعات الخشبية، السجاد والبسط، المواد الغذائية، المواشي والدواجن، السيارات وقطع غيار السيارات في الفترة من 1 إلى 3 يوليو في ألماتي، بكازاخستان.

في هذا الإعلان، يمكن للمهتمين الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لهذا الحدث على رابط www.inteep.ir أو الاتصال على هذه الارقام 00989370201053 و 00985136028929.

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