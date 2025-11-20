افتتاح معرض «إيران‌ جيو» الخامس في طهران بحضور وزير الدفاع

وأفادت تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد عزيز نصيرزاده، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، اعتبر خلال افتتاح معرض «إيران‌ جيو» الخامس في طهران، أن الحوكمة السليمة هي أهم عامل في تطور الدول واستقرارها.

وقال إن الحوكمة السليمة تتحقق عندما تكون قائمة على البيانات والمعلومات والمعرفة، ويجب إجراء تحليل موحّد حول مختلف القضايا الراهنة والمستقبلية.

ورأى وزير الدفاع أن أهم المعلومات في عالم اليوم هي المعلومات المكانية، مؤكداً أن أحد أوجه الضعف في إدارتنا هو عدم إدراك أهمية هذه البيانات، وأن استراتيجياتهم لا تقوم على المعلومات المكانية والمعرفة.

وبحسب نصيرزاده، فإن المنظمة الجغرافية في وزارة الدفاع فعّلت «حرم المعلومات الجغرافية» ومضت في تطوير الصناعات على أساس البيانات.

وفي ختام كلمته شدد على أن الحوكمة الرقمية المعتمدة على البيانات هي مقترح وزارة الدفاع لرئيس الجمهورية.