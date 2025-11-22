بارزاني: لم ندعم قط أي جهة ضد إيران ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على كل مساعداتها لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد المؤتمر السنوي للسلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS) في مدينة دهوك، بتنظيم من الجامعة الأمريكية في كردستان، وبحضور رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العراقيين، وشخصيات سياسية بارزة، وأكاديميين، وباحثين، وصحفيين، وضيوف من إقليم كردستان، ومدن عراقية مختلفة.

وقال نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، عن علاقات إقليم كردستان مع إيران: "نتبع مبادئ سياسية أساسية، ونسعى لأن نكون عاملاً مؤثراً في أمن المنطقة واستقرارها. بعد زيارة العام الماضي، واجتماعاتنا ومباحثاتنا مع سماحة آية الله الخامنئي، قائد الثورة الاسلامية في إيران، ومسؤولين آخرين في الجمهورية الإسلامية، تمكنا من التوصل إلى تفاهم متبادل حول هذه القضايا إلى حد كبير، وهو تفاهم مستمر حتى اليوم، وآمل أن يستمر في المستقبل".

وأضاف: إيران جارة مهمة لنا، وانطلاقًا من مبدأ أساسي، يسعى إقليم كردستان دائمًا إلى علاقات إيجابية وخالية من المشاكل مع إيران. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الجانب الاقتصادي فقط، فإن حجم التبادل التجاري بين إيران وإقليم كردستان يبلغ حوالي 11 إلى 12 مليار دولار سنويًا؛ معظمها يتم داخل إقليم كردستان. لم يكن موقف إقليم كردستان يومًا دعم أي طرف ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

نريد أن نكون عاملًا مؤثرًا في الأمن والاستقرار في المنطقة

وأكمل بارزاني حديثه قائلاً: لقد ساعدتنا الجمهورية الإسلامية في الماضي، ونحن ممتنون لكل دعمها. وكما ذكرت، هدفنا هو أن نكون عاملًا مؤثرًا في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. في الواقع، درسنا هذه السياسة سابقًا، وسندرسها في الحاضر والمستقبل. أعتقد أنه كانت هناك بعض سوء الفهم بيننا وبين إيران. ومع ذلك، لم نساعد أي طرف ضدهم قط، ولم نفعل ذلك أبدًا، ولن نفعل ذلك في المستقبل. لأننا نتمسك بالمبادئ السياسية الأساسية، ونسعى لأن نكون عاملاً مؤثراً في أمن المنطقة واستقرارها. أنا واثق من أننا خلال رحلتنا إلى طهران، وخاصةً بعد لقائنا ومحادثاتنا مع قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسؤولين إيرانيين آخرين، قد توصلنا إلى تفاهم متبادل واسع النطاق حول هذه القضايا، وهو تفاهم مستمر حتى يومنا هذا، وآمل أن يستمر في المستقبل.

نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على كل المساعدة التي قدمتها لنا

ورداً على سؤال حول الادعاءات الموجهة ضد إقليم كردستان، قال بارزاني: "هذه الادعاءات باطلة تماماً. ليس من سياسة ومصلحة إقليم كردستان التدخل في أي قضية أو مشكلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعتقد أنهم فهموا ذلك بشكل أفضل. لم نتدخل في هذه القضية. لطالما قلنا، وسنواصل قول ذلك في المستقبل، إننا ممتنون وممتنون لكل المساعدة التي قدمتها لنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

