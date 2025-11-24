رضائي: على حزب الله إعادة النظر في ضبط النفس تجاه الاعتداءات الإسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد اللواء محسن رضائي، خلال مراسم تشييع جثامين الشهداء التسعة المجهولين من معركة الدفاع المقدس في كرمان صباح الاثنين، أن حزب الله في لبنان يتحلى بالصبر وضبط النفس الاستراتيجي تجاه الهجمات الإسرائيلية، قائلاً: لا نريد أن نعطي الأوامر لجبهة المقاومة، وهم يتخذون قراراتهم بأنفسهم، ولكن برأيي، يجب إعادة النظر في صبر وضبط النفس لدى قوى المقاومة، لأن إسرائيل تستغل هذا الصبر بشكل خاطئ.

وأضاف: يظن الكيان الصهيوني أنه قادر على التقدم من خلال الإرهاب، ويعتقد أنه إذا قتل قادة لبنان وإيران، فإن الشعوب ستستسلم، بينما باغتيال كل قائد منهم، فإنهم يقتربون خطوة أخرى من نهاية حياتهم.

وفي إشارة إلى شجاعة الشعب الإيراني في حرب الاثني عشر يومًا، أضاف: "لولا صمود الشعب ودماء الشهداء، لكانت إيران محتلة وانتهكت كرامتنا، كما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية".

وفي معرض إشارته إلى نشاطات الشهيد سليماني وشجاعته خلال فترة قيادته، قال اللواء رضائي: "استطاع الحاج قاسم سليماني أن ينقل نهج الإمام (رض) من إيران إلى دول أخرى، وإذا كانت لبنان والعراق واليمن وغيرها من الدول تقاوم اليوم، فإن مصدرها إيران".

وأكد أن الاستشهاد على نهج الإمام الراحل انطلق من إيران الإسلامية وانتقل إلى العالم أجمع، موضحًا: "أصبح الشهداء نهجًا، ومنحوا القوة للشعب الإيراني، كما أظهرت المقاومة في غزة مقاومة عظيمة مستوحاة من نهج إيران الإسلامية".

/انتهى/