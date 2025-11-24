  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/١١‏/٢٠٢٥، ٨:٤٧ م

تفكيك خلية إرهابية خطيرة في سيستان وبلوشستان و اكتشاف حزامين ناسفين

تفكيك خلية إرهابية خطيرة في سيستان وبلوشستان و اكتشاف حزامين ناسفين

تم تفكيك خلية إرهابية تابعة لجماعة أنصار الشيطان الإرهابية في سيستان وبلوشستان، وعُثر على حزامين ناسفين بحوزتهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت العلاقات العامة في مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني بيانًا أعلنت فيه اعتقال اعضاء خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان، واكتشاف حزامين ناسفين في المنطقة الجنوبية الشرقية.

استمرارًا للمناورة العملياتية لشهداء الأمن في المنطقة الجنوبية الشرقية، نجح مقاتلو هذا المقر، بفضل الله تعالى، وبفضل السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، في تنفيذ عملية استخباراتية، وتحديد هوية خلية إرهابية تابعة لجماعة أنصار الشيطان الإرهابية، واعتقال عدد من أفرادها، والعثور على حزامين ناسفين بحوزتهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1965373
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات