فاطمة الزهراء (س) صورة الجمال الذي لم يُخلق له نظير

وكالة مهر للأنباء: بإسناده عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): " لو كان الحُسن شخصاً لكان فاطمة، بل هي أعظم، إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً ". (مقتل الحسين ۱/۶۰) ان حديثا كهذا لا يُقرأ بسطحية، ولا يُفسَّر بعبارات عابرة؛ لأن النبي ﷺ وآله إذا نطقوا عن مقامٍ من مقامات أهل البيت فإنما يكشفون طبقة من الجلال الإلهي الذي استودعه الله فيهم.

ولذلك فالكلمات: «لو كان الحُسن شخصاً لكان فاطمة، بل هي أعظم…» ليس تشبيهاً لغوياً خالياً عن الواقعية ، بل بنية بلاغية تُظهر حقيقةً روحية، وتفتح بابًا لفهم سرِّ الزهراء عليها السلام.

أولاً: في البناء البلاغي للحديث

يبدأ النبي ﷺ بجملة شرطية تصوغ صورة خيالية: «لو كان الحُسن شخصاً…»

هنا ينتقل بنا من المعنى المجرد إلى التجسيد، وكأن الجمال—بكل ما يحمله من بهاء، نور، صفاء، تناسق، طهارة—يتحول إلى كيانٍ قائم بنفسه.

ثم تأتي الجملة التالية:

«لكان فاطمة»

أي: أن كل ما يمكن للعقل أن يتصوره من معنى الجمال لو أخذ شكلًا إنسانيًا متجسدًا، لكان هو هي، لا غيرها.

لكن النبي ﷺ لا يتوقف عند هذا الحد، بل يفتح بابًا أعمق:

«بل هي أعظم»

هذه الزيادة البلاغية تقطع الطريق على أي فهم ظاهري للعبارة. فكأن المعنى:

حتى لو تصوّرتم أكمل صورة للجمال الممكن، فاعلموا أن فاطمة ليست مساوية له، بل أعلى منه مقاما.

فالحديث لا يقيس الزهراء بالحسن، بل يجعل الحسن هو الذي يُقاس بها.

هي مقياس الجمال، لا انعكاسه.

ثانيًا: الحسن بين الجمال الحسي والمعنوي

كلمة الحُسن في اللغة تُستخدم للدلالة على:

1. الجمال الحسي: المظهر، الهيئة، النور، الرقة.

2. الجمال المعنوي: الأخلاق، الطهر، السجايا، الروح.

والنبي ﷺ هنا يستعمل الحُسن بمعناه المطلق، الذي يجمع الحسي والمعنوي معًا.

فهو يشير إلى أن جمال الزهراء ليس جمال وجهٍ أو قوام، بل جمال جوهر.

الجمال الذي تُنسب إليه فاطمة هو:

• جمال طهارتها: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ…﴾

• جمال روحها: التي كانت مهبطًا لجبرائيل في بيتها.

• جمال أخلاقها: التي شهد بها حتى أعداء أهل البيت.

• جمال سلوكها العبادي: الذي كانت تقف معه حتى تتورم قدماها.

• جمال عطائها: “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ…”

• جمال مقامها النوري: السابقة لخلق العالم في روايات الفريقين.

إذن فالجمال الذي يبلغه الإنسان بالعين هو مجرد ظلّ للجمال الذي تحمله روح فاطمة.

ثالثًا: «خير أهل الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً»

هذه الصفات الثلاث ليست عادية:

1. عنصراً :

العُنصر هو الجذر، الأصل، البذرة الأولى.

وكأن النبي ﷺ يقول:

إن أصل فاطمة لم يتشكل من طين الأرض وحدها، بل من نور محمد وروح الرسالة.

هي امتداد للنبوّة، لا امتدادًا نسبياً فقط، بل امتدادًا في النور والسرّ.

2. شرفاً :

الشرف هنا ليس نسبًا فحسب، وإن كان نسبها أعلى الأنساب.

بل شرف تحقق فيه:

• شرف البنوة لخير الخلق

• شرف الزوجية لسيد الوصيين

• شرف الأمومة لسيدي شباب أهل الجنة

• شرف الاصطفاء الإلهي: الذي جعلها سيدة نساء العالمين

إنه شرف جمع كل طبقات الفضل.

3. كرماً :

الكرم ليس البذل المادي وحده، بل هو:

• كرم الروح

• كرم الموقف

• كرم العطاء

• كرم الحضور النوري

• كرم القرب من الله

وقد تجلّى هذا الكرم في ليلة الإطعام، وفي مواقفها مع الفقراء، وفي دعائها الطويل الذي كانت تبدأه بالناس قبل نفسها.

رابعًا: في البعد الميتافيزيقي للحديث

الحديث يكشف أن فاطمة عليها السلام ليست شخصية تاريخية فقط ، بل:

• مقام نوراني

• تجلٍ لرحمة الله

• رأسُ حلقاتِ الولاية

• بابٌ من أبواب فهم سرّ آل محمد

إن وصف النبي ﷺ لها لا يحمل مبالغة بشرية، بل كشفًا عن مكانةٍ لا يدركها الحس وحده.

فحين يقول لو كان الحسن شخصًا… فهو يعرّفنا أن الزهراء أسمى من عالم المثال، وأن كيانها يحمل:

• نور النبوّة

• صفاء العصمة

• جوهر الولاية

• وعطر الرحمة المحمدية

خامسًا: في مدلول “بل هي أعظم”

هذه العبارة القصيرة هي روح الحديث كله.

فهي تعني أن:

• فاطمة ليست انعكاس الجمال، بل مصدرٌ من مصادره.

• ليست تجسيدًا للمثال، بل المثال يأخذ معناه منها.

• ليست عظيمة لأن الحسن يشبهها، بل الحسن عظيم لأنه ينسب إليها.

هذا قلبٌ للمعادلة:

الجمال يُعرَّف بفاطمة، لا فاطمة تُعرَّف بالجمال.

خلاصة المعنى :

الحديث يقرر أن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام:

• جوهر الحُسن الإلهي في الوجود الإنساني

• سيدة الجمال الروحي والأخلاقي

• أعظم من كل جمال متصور أو متخيل

• صفوة الخلق في الأصل والشرف والكرم

• مقياس الكمال الأنثوي والإنساني

• بابٌ لفهم أسرار الرسالة

إنها ليست امرأة فقط…

إنها معنى، و نور، و مقام، و سرّ من أسرار الجمال الإلهي المتجسد في الأرض.

بقلم : آية الله السيد فاضل الموسوي الجابري أستاذ الدراسات العليا في حوزة النجف الأشرف