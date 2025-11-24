تظاهرة في بيروت استنكاراً لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأتي هذه المسيرة استنكاراً للتدخل الأميركي في شؤون لبنان، ورفضاً للاستباحة الإسرائيلية والقتل اليومي واعتقال عدد من اللبنانيين، والتدمير الممنهج للقرى الحدودية.

وذكرت مراسلة الميادين أنّ أحد الشعارات المرفوعة في هذه التظاهرة هو أن "لا طائفة محميّة من الاعتداءات الإسرائيلية".

وقال مواطنون مشاركون في التظاهرة للميادين: "نربح جميعاً عندما نتوحد بوجه الاعتداءات الإسرائيلية"، وأضافوا أنّ الموقف الشعبي ضروري لتحصين مناعة الموقف الرسمي اللبناني.

وشدّد المشاركون على الحق في المقاومة ورفع الصوت عالياً في مواجهة العدوان والاستباحة الإسرائيلية، محذرين من الخطر الحقيقي للاحتلال.

ودعا المشاركون إلى تجاوز الانقسامات في هذه المرحلة الحساسة، واصفين بيروت بأنها "عاصمة المقاومة والصمود العربي".

