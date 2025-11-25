حماس: اغتيال الشهيد 'اشتية' محاولة لكسر إرادة المقاومة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن "المركز الفلسطيني للإعلام"، نعت حماس في بيان اليوم الثلاثاء الشهيد المجاهد عبد الرؤوف اشتيه في نابلس قائلة: إلى "أمتنا وجماهير شعبنا الشهيد المجاهد عبد الرؤوف اشتية من مخيم بلاطة، الذي ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة وبعد خوضه اشتباكاً مسلحاً مع العدو خلال اقتحامها شرقي نابلس".

وأشارت إلى أن عملية اغتيال البطل اشتية الذي كان من أبرز مطاردي الاحتلال في نابلس، تأتي بعد مسيرة جهادية حافلة بالبطولة، حيث نفذ عملية الدهس على حاجز عورتا التي أدت إلى مقتل جنديين من قوات الاحتلال، إضافة إلى مشاركته في سلسلة من عمليات إطلاق النار التي استهدفت قوات الاحتلال ونقاطه العسكرية.

وجددت العهد على الوفاء لدماء الشهداء؛ التي ستبقى نبراساً لدرب المقاومة والصمود، تضيء درب الأحرار وتزيد من إرادة شعبنا وعزمه على مواجهة الاحتلال، واستكمال مسيرة الحرية.

