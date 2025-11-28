  1. إيران
  2. المجتمع
٢٨‏/١١‏/٢٠٢٥، ٩:٥٢ ص

زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في يزد ثلاث مرات

زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في يزد ثلاث مرات

تعرضت قضاء بهاباد، الواقع على بُعد حوالي 200 كيلومتر من مركز محافظة يزد، لثلاث هزات أرضية صباح اليوم، بلغت قوتها 4.9 و5.1 و3.2 درجة على التوالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تعرضت قضاء بهاباد، الواقع على بُعد حوالي 200 كيلومتر من مركز محافظة يزد، لثلاث هزات أرضية صباح اليوم.

وقع الزلزال الأول، بقوة 4.9 درجة، في الساعة 1:11 من صباح الجمعة على عمق 15 كيلومترًا. وفي أعقاب ذلك، أُرسلت فرق الهلال الأحمر إلى القرى القريبة من مركز الزلزال.

بعد ثلاث دقائق (1:14 صباحًا)، سُجّل زلزال آخر بقوة 5.1 درجة في المنطقة نفسها على عمق 12 كيلومترًا، فأُرسلت فرق الهلال الأحمر إلى المنطقة لإجراء تقييم أولي.

ووقع الزلزال الثالث في بهاباد بقوة 3.2 درجة في الساعة 1:42 صباحا على عمق 8 كيلومترات.

/انتهى/

رمز الخبر 1965499
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات