زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في يزد ثلاث مرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تعرضت قضاء بهاباد، الواقع على بُعد حوالي 200 كيلومتر من مركز محافظة يزد، لثلاث هزات أرضية صباح اليوم.

وقع الزلزال الأول، بقوة 4.9 درجة، في الساعة 1:11 من صباح الجمعة على عمق 15 كيلومترًا. وفي أعقاب ذلك، أُرسلت فرق الهلال الأحمر إلى القرى القريبة من مركز الزلزال.

بعد ثلاث دقائق (1:14 صباحًا)، سُجّل زلزال آخر بقوة 5.1 درجة في المنطقة نفسها على عمق 12 كيلومترًا، فأُرسلت فرق الهلال الأحمر إلى المنطقة لإجراء تقييم أولي.

ووقع الزلزال الثالث في بهاباد بقوة 3.2 درجة في الساعة 1:42 صباحا على عمق 8 كيلومترات.

/انتهى/