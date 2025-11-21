زلزال بقوة 4.1 درجة في خراسان الشمالية لم يُسفر عن أي أضرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غودرزي فور وقوع الزلزال، وُضعت فرق الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر في المحافظة في حالة تأهب قصوى، وأُرسلت فرق تقييم إلى موقع الزلزال لتقييم الوضع في المناطق المتضررة.

وأضاف أن فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر في المحافظة قامت بمراقبة ثماني قرى حول مركز الزلزال، ولم تُبلغ عن أي أضرار في أي منها.

كما أشار المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة إلى جاهزية فرق الإغاثة، وأضاف: انطلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية في مركز التدريب التخصصي التابع لجمعية الهلال الأحمر دورة تمكين وتعزيز مهارات فرق الاستجابة السريعة في شمال شرق البلاد، بالتركيز على التدريب على أحدث المعدات لتقديم الإغاثة في حالات الكوارث كالزلازل، ولا تزال مستمرة.

/انتهى/