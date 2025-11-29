إيرلندا تزيل اسم رئيس الاحتلال الإسرائيلي السادس من حديقة في دبلن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن بلدية العاصمة الإيرلندية دبلن، صادقت هذا الأسبوع على قرار إزالة اسم الرئيس السادس لكيان الاحتلال الإسرائيلي، حاييم هرتسوغ، من الحديقة التي تحمل اسمه في حي راتغار، في ظل ضغوط من جهات مؤيّدة للفلسطينيين.

وفي التفاصيل، لفتت الصحيفة إلى أن الاقتراح لإعادة تغيير اسم الحديقة طُرح لأول مرة في لجنة المنطقة الجنوبية - الشرقية التابعة لبلدية المدينة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على خلفية حرب الإبادة في غزة، حيث تمّت المصادقة عليه نهائياً بأغلبية الأصوات يوم الاثنين الماضي.

ويسعى ناشطون مؤيّدون لفلسطين لإطلاق اسم "حديقة فلسطين حرة" عليها، أو تسميتها على اسم الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب، التي قتلت بنيران "الجيش" الإسرائيلي، حسب ما ذكرت الصحيفة.

وتابعت أنه تم اتخاذ القرار في ظل ضغوط مستمرّة من منظمات مناهضة لـ"إسرائيل"، حيث كانت قد نظّمت العديد من المظاهرات في دبلن منذ اندلاع العدوان على غزة عام 2023، بما في ذلك دعوات لمقاطعة الكيان الإسرائيلي من قبل منظمات رياضية دولية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الدولي لركوب الدراجات (UCI).

انتقادات من قبل جهات مؤيّدة لـ"إسرائيل"

وفي السياق، قالت "يديعوت أحرونوت" إن القرار أثار انتقادات حادّة من قبل جهات مؤيّدة لـ"إسرائيل" في البلاد، بما في ذلك وزير العدل السابق في إيرلندا آلان شاتر.

يُذكر أن الحديقة المذكورة تقع بالقرب من المدرستين اليهوديتين الابتدائية والثانوية الوحيدتين في إيرلندا، وقد افتُتحت عام 1985 تحت اسم "أورويل كويري بارك"، وبعد عقدٍ من الزمن، تم تغيير اسمها إلى "هرتسوغ بارك" تكريماً للرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ ووالده إسحاق هرتسوغ، الحاخام الأكبر لإيرلندا وأول حاخام أكبر لـ"إسرائيل".

كيف ردّ كيان الاحتلال؟

تعليقاً على الخطوة الإيرلندية، أعرب مكتب الرئيس الإسرائيلي عن قلقه، معتبراً أن "القرار يمسّ بإرث هرتسوغ وعلاقته التاريخية مع إيرلندا".

وتابع البيان أن "تسمية الحديقة باسمه قبل نحو ثلاثة عقود كانت تعبيراً عن التقدير لإرثه وعن الصداقة العميقة بين الشعب الإيرلندي والشعب اليهودي، والتي للأسف تدهورت في السنوات الأخيرة".