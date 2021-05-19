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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٣:٢٩ م

في دبلن؛

ظريف يجري مباحثات مع وزير الخارجية الايرلندي

ظريف يجري مباحثات مع وزير الخارجية الايرلندي

التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بوزير خارجية أيرلندا، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي وصل إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، صباح اليوم، بوزير خارجية أيرلندا سايمون كافوني.

ويزور وزير الخارجية الايراني في الوقت الحاضر، ايرلندا، المحطة الثالثة من جولته الاوروبية التي بداها من اسبانيا وشملت ايطاليا ايضا.

وخلال زيارته الى ايطاليا ومحادثاته مع كبار المسؤولين فيها ومع البابا فرنسيس ورئيس الوزراء ووزير خارجية الفاتيكان، شارك ظريف في اجتماع افتراضي طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي حول فلسطين والقى خطابا فيه.

ودعا وزير الخارجية الايراني في خطابه خلال ذلك الاجتماع الطارئ، المجتمع الدولي لارغام الكيان الصهيوني على وقف عمليات التدمير والحصار على قطاع غزة وقال: انه علينا اطلاق حملة مؤسساتية قانونية وسياسية ضد كيان الفصل العنصري الصهيوني في مختلف الاصعدة الاقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1914610
https://ar.mehrnews.com/news/1914610/

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