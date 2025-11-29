السيد الحوثي: الغرب يواصل مشروع "إسرائيل الكبرى"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمته المتلفزة مساء السبت بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الجلاء، قال السيد الحوثي ان بريطانيا ارتكبت 128 عامًا من الجرائم والإبادة خلال حقبة الاحتلال، محملاً الخونة من أبناء البلد مسؤولية تسهيل السيطرة البريطانية على اليمن لعقود طويلة.

واكد أن الشعب اليمني سيخرج الأحد في مشاركة مليونية لإظهار ثباته واستعداده للجولة القادمة في مواجهة التحالف الأمريكي-البريطاني-الإسرائيلي.

وشدد السيد الحوثي على أن الاحتلال البريطاني وما خلفته المنظومة الغربية في المنطقة يمثل واحدة من أقسى المراحل في تاريخ البشرية، لافتاً إلى أن القوى الغربية هندست مرحلة ما بعد الاحتلال المباشر بما يضمن استمرار الهيمنة عبر أنظمة عميلة وقوى مذهبية وثقافية.

وتناول في خطابه الدور الغربي في تمكين إسرائيل، مؤكداً أن ما يجري اليوم في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن امتداد لنهج استعماري واحد، وأن العدو الإسرائيلي يسعى بغطاء أمريكي إلى التهجير والسيطرة وصولاً إلى مشارف دمشق، في إطار خطة إسرائيل الكبرى.

واكد أن الشعب اليمني يدرك ما يعنيه الخنوع للمجرمين من ذل واستعباد وخسارة الدنيا والآخرة. وقال: هيهاتَ لشعب الإيمان أن يقبل بالعبودية والاستسلام للمجرمين الطغاة، وهو شعب التوحيد لله رب العالمين.

ودعا السيد الحوثي جماهير الشعب اليمني إلى مشاركة عظيمة ومهيبة عصر الأحد في ميدان السبعين بصنعاء، قائلاً إن الحضور المليوني سيؤكد للعالم ثبات الشعب وجاهزيته العالية للجولة القادمة.

وأضاف أن خروج الجماهير بهذا الزخم يعكس عدم تخلي اليمن عن أمته ولا عن الشعبين الفلسطيني واللبناني، كما يؤكد الثقة بوعد الله وزوال الكيان الصهيوني المؤقت.

وجدد السيد الحوثي التأكيد على أن اليمن تصدر الساحة العالمية بموقفه في نصرة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى استمرار التعبئة والجهوزية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والشعبية.