عواصم أوروبا تتنفض تضامناً مع فلسطين

أفادت وكالة مهر للأنباء: موجة تظاهرات وفعاليات دولية شهدتها عواصم حول العالم، بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام ثمانية وأربعين عاما.

وقد تحولت شوارع دول اروبية وعربية إلى ساحات رفعت فيها الأعلام الفلسطينية، وردد خلالها المشاركون شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة، وتطبيق القانون الدولي ووقف مبيعات السلاح لتل أبيب.

في بريطانيا، شارك عشرات الآلاف في مسيرة كبرى وسط لندن، مندّدين باستمرار الهجمات الإسرائيلية وبموقف الحكومة البريطانية الداعم لتصدير السلاح. كما حذّر نواب في البرلمان البريطاني من أن الجوع والعطش أصبحا روتيناً يومياً لأهل غزة، في ظل منع المساعدات وحظر عمل الأونروا.

في باريس، شارك حشود كبيرة في مظاهرة ضخمة دعت إليها عشرات المنظمات، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالإبادة الجماعية، مؤكدين ضرورة فرض عقوبات على كيان الاحتلال بسبب خروقاته اليومية.

أما في إسبانيا، فانطلقت احتجاجات في أكثر من أربعين مدينة، طالبت بوقف مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال وقطع العلاقات معها، وأكدت دعم المسارات القانونية الدولية لمحاسبته.

وفي اليونان، خرجت مسيرة تضامنية في أثينا رافعت الأعلام الفلسطينية وطالبت بحل عادل لقضية الشعب الفلسطيني.

وفي المغرب، خرجت مسيرات واسعة في عدد من المدن، رفعت فيها صور شهداء الصحافة الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الإبادة والتجويع، إلى جانب فعاليات ثقافية وتوعوية حول القضية الفلسطينية.

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تواصل فيه تل أبيب انتهاكاتها اليومية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، وبعد عدوان واسع استمر عامين خلّف ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الاسانية وأكثر من سبعين ألف شهيد وتدميراً شبه كامل للقطاع.